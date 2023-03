Stasera in tv su Rai 2 appuntamento con l'azione e gli agenti FBI di New York

04 marzo 2023 a

Stasera in tv sabato 4 marzo su Rai 2 alle 21.10, prosegue la quinta stagione di FBI. Sul piccolo schermo scorrono le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità d'investigazione specializzata che grazie alla sua esperienza risolve i casi più difficili. Nell’episodio, "Figliol prodigo", due adolescenti rubano delle armi che vogliono utilizzare in una sparatoria di massa che li renderà famosi. I due complici si riveleranno far parte della cerchia di nuove amicizie di Tyler, il figlio di Jubal. A seguire, alle 22.10, continua la seconda stagione di FBI International, serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team incaricati di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. In “Ricatti informatici” Forrester e la sua squadra devono indagare su un giro di ricatti sessuali on line di cui sono vittime delle minorenni. Gli agenti partono per Budapest dove vengono raggiunti da una vittima che vuole collaborare con loro per incastrare il ricattatore.

