Stasera in tv su Canale 5 torna C'è posta per te con Maria De Filippi

Stasera in tv 4 marzo alle 21,15 riparte su Canale 5 C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi, dopo lo stop della settimana scorsa dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, tornano sul piccolo schermo le vicende personali di cittadini comuni che chiedono aiuto alla trasmissione per ricucire vecchi rapporti logorati, incontrare l'amore perso anni prima, riabbracciare figli o genitori, ma anche solo per chiedere scusa o per fare una sorpresa ai propri cari. Emozioni, abbracci, tradimenti e altro ancora nelle storie che saranno introdotte dalla conduttrice come racconti nei quali in molti ci potremo riconoscere. Quindi la consegna della lettera dai postini sguinzagliati in tutta Italia, la risposta all'invito e lo schermo che divide chi ha chiamato la trasmissione e chi ha risposto. Infine la fatidica domanda: "Apriamo la busta?". Non mancheranno le sorprese, secondo qualche anticipazione sono attesi Tiziano Ferro e gli attori della serie cult "Mare fuori", Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. Maria De Filippi torna quindi sullo schermo dopo il grave lutto che l'ha colpita, le puntate di C'è posta per te sono comunque registrate con largo anticipo. In ripresa anche gli altri programmi di De Filippi, Il 5 marzo dovrebbe ripartire Amici e dal 6 marzo anche Uomini e donne,

