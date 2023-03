Stasera in tv 4 marzo: la materia oscura su Sapiens, un solo pianeta

04 marzo 2023 a

Stasera 4 marzo su Rai 3 torna Sapiens, un solo pianeta. L'argomento non è di quelli che vengono trattatati spesso. Si parlerà infatti della "materia oscura", degli escrementi che ogni persona produce, che possono arrivare fino a mezzo chilo al giorno, oltiplicando questo valore per otto miliardi, il numero di abitanti del pianeta Terra, si comprende il gigantesco volume. Anche le urine, che sono fonte straordinaria di azoto, possono rappresentare una risorsa preziosa. Al centro della puntata del 4 marzo, condotta da Mario Tozzi, si parlerà quindi delle deiezioni umane intese come una risorsa economica e naturale: Si affronterà il tema della questione igienica, come conquista cruciale per lo sviluppo delle nostre civiltà: già in epoca romana le feci erano oggetto di specifica raccolta presso la Porta Stercoraria allo sbocco della Cloaca Maxima e la stessa cosa avveniva in alcune città meridionali dell’Impero cinese del XVIII secolo. Nei secoli poi altre infrastrutture sono servite a contenere molte malattie infettive, oggi però si torna a considerare l'utilità della nostra "materia oscura".

