Stasera in tv 4 marzo, bambini protagonisti sul palco di The voice kids

Stasera in tv 4 marzo alle 21.25 su Rai 1 e all'estero su Rai Italia arriva The voice kids. Dopo il successo di The voice senior in prima serata sbarca la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese, la sfida sarà tra i giovanissimi di eta compresa tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma Antonella Clerici che racconterà anche le storie dei piccoli protagonisti. Confermata la giuria di coach che ha decretato il successo del talent: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Due le puntate dello show che prende il via sabato 4 marzo con un'unica sessione di Blind audition, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici alle loro postazioni, ma girati di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di The voice kids senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per scoprire i nomi dei tre giovani concorrenti di ciascun team si dovrà attendere la fine della puntata. Mentre la sfida andrà in onda sabato 11 marzo, sempre su Rai 1, con il pubblico in sala che dovrà decretare il primo vincitore di The voice kids.

