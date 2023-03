Quarto Grado, stasera in tv venerdì 3 marzo su Rete 4. Le anticipazioni

03 marzo 2023 a

Quarto Grado torna puntuale stasera in tv, venerdì 3 marzo, su Rete 4. Appuntamento alle ore 21.25 con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che si occupa di cronaca e dei misteri italiani. Ancora una volta si torna a parlare di Liliana Resinovich, i familiari sono convinti che sia stata uccisa.

Secondo la procura di Trieste, invece, si sarebbe tolta la vita. Focus anche su Saman Abbas, il processo è iniziato e dal Pakistan il padre accusa l'allora fidanzato. Ma una chat segreta sbugiarderebbe Shabbar. Saquib Ayub ora vive in un luogo protetto e si è costituito parte civile.

Come in tutte le puntate, a Quarto Grado non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Naturalmente Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tratteranno anche altri temi.

