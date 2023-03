Propaganda Live, stasera venerdì 3 marzo su La7: ospiti e anticipazioni

03 marzo 2023 a

Propaganda Live torna stasera in tv, venerdì 3 marzo, su La7. Numerosi ospiti musicali nel talk show condotto da Diego Bianchi, detto Zoro. Reduci dal Festival di Sanremo i cantautori Colapesce e Dimartino, ma durante la serata si esibirà anche Caro Emerald, star internazionale jazz che presenterà il suo nuovo progetto The Jordan. Puntuale, ovviamente, il monologo di Andrea Pennacchi. Nel reportage settimanale vengono intrecciati due temi: la vittoria di Elly Schlein alle primarie del centrosinistra e la tragedia di Cutro. In studio gli ospiti fissi: Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Ovviamente sarà protagonista la satira di Makkox. Nel finale spazio alla social Top Ten.

