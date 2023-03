The voice senior, stasera in tv venerdì 3 marzo su Rai. Le anticipazioni

03 marzo 2023 a

Stasera in tv, venerdì 3 marzo, su Rai 1 serata d'eccezione per The voice senior. E' il giorno della finalissima e quindi a tarda sera si conoscerà il nome del vincitore dell'edizione 2023. Ospite d'eccezione sarà Fiorella Mannoia. Come sempre alla conduzione Antonella Clerici. Per i concorrenti che sono rimasti in gara si tratta dell'ultima possibilità di esibirsi. A giudicarli sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto. Coinvolti nella sfida saranno anche i coach: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri. Dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti. Il vincitore avrà la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma grazie all'etichetta discografica Universal Music.

