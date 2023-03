Wayne Shorter, il leggendario sassofonista jazz è morto all'età di 89 anni

02 marzo 2023 a

a

a

Wayne Shorter è morto giovedì 2 marzo all’età di 89 anni. Il leggendario sassofonista e compositore vincitore di 12 Grammy e creatore per oltre mezzo secolo di uno dei suoni più singolari del jazz contemporaneo è deceduto in un ospedale di Los Angeles.

E' morto il leggendario chitarrista Jeff Beck. Ucciso da una meningite batterica. Aveva 78 anni. Si era esibito a Uj

L’annuncio della scomparsa è stata data dalla sua agente Alisse Kingsley. Nato a Newark il 25 agosto 1933, sassofonista statunitense di origine afroamericana dal 1959 al 1964 ha suonato nei Jazz Messengers di Art Blakey, poi, fino al 1970, nel gruppo di Miles Davis. Dal 1971 al 1986 si è esibito con i Weather Report. In seguito ha creato il Wayne Shorter Quartet con cui ha girato il mondo. Shorter ha sviluppato la lezione di John Coltrane (di cui era considerato l’erede più originale) facendo confluire il jazz modale nel jazz elettrico. Come solista si è cimentato anche con il free jazz e la musica brasiliana, collaborando inoltre con i maggiori cantautori internazionali. Nel corso degli anni Ottanta ha inciso con artisti provenienti da altre esperienze musicali, non propriamente jazzistiche: Joni Mitchell, Carlos Santana, Milton Nascimento, il complesso Steely Dan. Ha collaborato anche con Pino Daniele per Bella ’mbriana, quinto album in studio del cantautore napoletano pubblicato nel 1982.

Umbria Jazz 50 anni, no di Pagnotta a Rossi: "Nessun concerto a luglio nel Ternano"

E' stato tra i grandi nomi di Umbria jazz, il festival lo ricorda con queste parole: "È davvero un pezzo importante del jazz che se ne va con Wayne Shorter. Uno dei più grandi protagonisti della musica americana del dopoguerra. Sassofonista innovativo, compositore geniale, cuore e mente di innumerevoli formazioni che hanno scritto la storia: i Jazz Messengers, il quintetto di Miles Davis, i Weather Report, fino al suo ultimo, leggendario quartetto. Umbria Jazz, che ha avuto la fortuna di averlo avuto tante volte nelle sue edizioni, lo ricorda con affetto, ammirazione e riconoscenza per i momenti emozionanti che ci ha dato".

Low Budget Orchestra suona a Sabbione e riceve il plauso dei musicisti di Frank Zappa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.