Dritto e rovescio, stasera in tv giovedì 2 marzo su Rete 4. Le anticipazioni

La tragedia di Cutro, l'elezione di Elly Schlein a segretario del Pd, la crisi internazionale. Sono alcuni dei temi della puntata di Dritto e Rovescio di oggi, giovedì 2 marzo, su Rete 4. Come al solito ospiti autorevoli del mondo della politica, del giornalismo e dell'economia, si confrontaranno su questi e altri argomenti. Non mancheranno polemiche e discussioni, come sempre accade a Dritto e Rovescio, talk show condotto da Paolo Del Debbio.

