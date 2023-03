Tom Cruise, in Italia per girare l'ottavo capitolo di Mission: impossible

01 marzo 2023 a

Tom Cruise sta girando l’ottavo capitolo della fortunata serie Mission: impossible la seconda parte di Dead Reckoning diretta da Christopher McQuarrie e in uscita nel 2024. La star di Hollywood dovrebbe rimanere a Bari almeno per una settimana, se non 10 giorni. Nel 2024 uscirà la seconda parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning. Per la prima parte, che sarà nelle sale invece a luglio, Tom Cruise aveva scelto Venezia e Roma, e quindi l'agente Ethan Hunt potrebbe proseguire la sua avventura qui in Italia. La Puglia era stata già set di film d'azione internazionali: in 007: No time to die con Daniel Craig con il Ponte acquedotto di Gravina e i Sassi di Matera, e a Taranto era stato girato 6 Underground di Michael Bay. A Bari sta girando anche un'altra star hollywoodiana, Harvey Keitel, protagonista di Paradox effect, prossimo film di Scott Weintrob.

