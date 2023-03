Michelle Impossible & friends, stasera in tv su Canale 5

01 marzo 2023 a

Dopo il successo della prima puntata, mercoledì 1 marzo nuovo appuntamento con Michelle Impossible & Friends in prima serata su Canale 5.

Anche questa settimana, si avvicenderanno sul palco del grande varietà condotto da Michelle Hunziker tanti amici della conduttrice svizzera: attori, cantanti e grandi artisti che, insieme a lei e accompagnati dall’orchestra (diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle) e dal corpo di ballo, si racconteranno e avranno l’occasione di celebrare con emozione ed entusiasmo la loro brillante carriera.

Gli ospiti del secondo appuntamento di “Michelle Impossible & Friends” sono: Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox ed, eccezionalmente, il maestro Rocco Tanica. Non mancheranno momenti di puro divertimento: Aurora Ramazzotti, con ironia e leggerezza, sarà messa “alla berlina” da alcuni degli ospiti all’interno del suo roast show. Michelle Hunziker, come sempre, sarà affiancata dalla Gialappa’s Band e il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.

