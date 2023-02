Buongiorno, Mamma!, stasera martedì 28 febbraio su Canale 5. La trama

28 febbraio 2023 a

Buongiorno, Mamma! 2, stasera martedì 28 febbraio su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Ma questa settimana doppio appuntamento della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta: alla puntata di oggi, infatti, seguirà quella di venerdì 3 marzo. Diamo un occhio alla trama. Come spiega Mediaset Infinity "Agata si trasferisce da Mauro che ancora non le ha svelato di aver conosciuto Maurizia. Sole scopre per caso che Federico sta lasciando l'Italia e cerca di raggiungerlo all'aeroporto con l'aiuto di Colaprico, rientrato in città per scoprire il legame tra Maurizia e il defunto padre di Mauro. La coppia Anna - Guido entra in profonda crisi: lei è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre Guido è di parere contrario". Intanto Jacopo ruba alcune ricette al nonno medico, mentre Francesca frequenta Paolo che è sposato e Sole incontra di nascosto Vincenzo. Quando Agata scopre che Colaprico è in città, deve rivelare ad Anna e Guido un segreto a lungo celato.

