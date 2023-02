DiMartedì, stasera in tv martedì 28 febbraio su La7. Le anticipazioni

28 febbraio 2023 a

La politica interna con l'elezione di Elly Schlein a segretario nazionale del Partito Democratico; la crisi internazionale, con la visita di Giorgia Meloni a Kiev e l'aumento dei combattimenti tra Russia e Ucraina; le polemiche legate alle posizioni sull'immigrazione del ministro Matteo Piantedosi; i sondaggi di Nando Pagnoncelli; la satira di Luca e Paolo. Sono soltanto alcune anticipazioni di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris che andrà in onda questa sera, martedì 28 febbraio, su La7. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti presenti in studio che però non sono stati annunciati.

