Cartabianca, stasera in tv martedì 28 febbraio su Rai 3. Gli ospiti

Cartabianca torna stasera in tv, martedì 28 febbraio, su Rai 3. Ancora una volta Bianca Berlinguer condurrà il talk show della terza rete della televisione di Stato, programma che affronta i temi di attualità, in particolare politica, economia, esteri e cronaca. Si parlerà della svolta del Partito Democratico ora guidato da una giovane donna, Elly Schlein, ma sicuramente anche della situazione internazionale e del dramma degli immigrati sulle coste del Crotonese. Gli ospiti saranno ufficializzati via social poco prima dell'inizio della trasmissione.

Elly Schlein è la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico

