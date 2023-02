Belve stasera in tv martedì 28 febbraio su Rai 2. Ecco i protagonisti

28 febbraio 2023 a

Belve, stasera in tv, martedì 28 febbraio, su Rai 2 le attese interviste di Francesca Fagnani. Nella seconda puntata del programma, gli ospiti saranno Rocco Casalino (nella foto), Carolina Crescentini e Massimo Giletti. Le interviste si annunciano particolarmente intense, come di consueto, e non mancheranno le domande scottanti. Belve è un ciclo di puntate dedicate a donne e uomini indomabili, ambiziosi, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. E' un programma di Francesca Fagnani prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è curata da Duccio Forzano. Ha conquistato la prima serata grazie agli ascolti della precedente edizione.

