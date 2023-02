Freedom Oltre il confine, stasera lunedì 27 febbraio su Rete 4. Le anticipazioni

27 febbraio 2023 a

Freedom – Oltre il confine. Nuova puntata stasera, lunedì 27 febbraio, su Italia 1. Ennesimo viaggio di Roberto Giacobbo alla scoperta di bellezze naturalistiche e storiche, cercando di dare spiegazioni a misteri e leggende. Giacobbo insieme a Zahi Hawass continua a svelare i segreti dell'Egitto. Stasera l'obiettivo è il mistero della tomba di Cleopatra. La squadra di Freedom raggiungerà il Tempio di Taposiris ad Alessandra d'Egitto per entrare nelle gallerie sotterranee. Ma Giacobbo prosegue anche a raccontare alcuni dei luoghi più interessanti del nostro Paese. Questa sera sarà a Mantova, dove è conservato il sangue di Gesù raccolto da Longino, e in Sardegna, a Seulo, per parlare dell'eterna giovinezza. Sempre in Italia e in Turchia alla scoperta delle tre più grandi cisterne del mondo antico. Freedom ci condurrà anche in Andalusia, nel sud della Spagna, in uno dei dieci posti più strani della Terra: Rio Tinto. Un luogo incredibile dove, tra gli odori di zolfo e rame, scorre un fiume dal colore rosso sangue.

