L'uomo della pioggia, film stasera in tv lunedì 27 febbraio su La7. La trama

27 febbraio 2023 a

L'uomo della pioggia. E' il titolo del film in programma stasera in tv, lunedì 27 febbraio, su La7. Pellicola drammatica del 1997, produzione americana con la regia di Francis Ford Coppola. Cast d'eccezione: Matt Damon, Claire Danes, Jon Voight, Mary Kay Place, Mickey Rourke, Danny DeVito, Dean Stockwell, Danny Glover, Roy Scheider, Theresa Wright e Virginia Madsen. Splendido film tratto dal libro di John Grisham, il più amato autore di legal thriller. La pellicola racconta la storia di un giovane avvocato che deve affrontare le difficoltà economiche di inizio carriera, ma che al tempo stesso vuole combattere contro le ingiustizie. In The Rainmaker, questo il titolo originale, l'avvocato Rudy Baylor (giovanissimo Matt Damon) finisce per scontrarsi frontalmente contro un'assicurazione che non vuole riconoscere alcuna indennità per le cure a un giovane che sta morendo di leucemia.

