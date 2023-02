I casi di Teresa Battaglia, stasera lunedì 27 febbraio ultima puntata di Fiori sopra l'inferno

27 febbraio 2023 a

a

a

I casi di Teresa Battaglia. Si conclude stasera, lunedì 27 febbraio, la miniserie Fiori sopra l'inferno con Elena Sofia Ricci. Come finirà la caccia al killer che ha sconvolto il paese di Treveni? Lo spoileriamo: la detective non solo prenderà l'assassino, ma scoprirà la storia di quello che si nasconde dietro l'omicida. Il killer agisce per difendere i ragazzi dagli adulti. La cella nel bosco scoperta nella precedente puntata è stato il suo carcere quando era bambino. Era stato imprigionato con un coetaneo che non è riuscito a sopravvivere. Fiori sopra l’Inferno va oltre la soluzione del caso e riesce a scoprire cosa si nasconde nel passato dell'uomo con la maschera.

Valentina Mastroianni e Cesare, il piccolo di 4 anni cieco per una malattia rara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.