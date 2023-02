Fiori sopra l'inferno, ci sarà la seconda stagione? I fan lo sperano

27 febbraio 2023 a

Fiori sopra l'inferno, la fiction con Elena Sofia Ricci che interpreta Teresa Battaglia, è stata un vero successo. Negli ascolti ha battuto sempre il diretto concorrente, il Grande Fratello Vip 7 e si è attestata sopra i 4.7 milioni di telespettatori, doppiando sempre il programma rivale. Stasera è in programma l'ultima puntata che svelerà il giallo e consentirà di scoprire chi è il killer. Ma i fan sperano già che a breve segua una seconda serie della fiction. Teresa Battaglia ha conquistato il telespettatori, come del resto aveva già fatto Lolita Lobosco. Al momento non ci sono notizie ufficiali su un possibile bis ma solitamente la Rai non abbandona mai i progetti vincenti e la speranza di tanti è che non lo faccia nemmeno stavolta.

