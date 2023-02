Red 2, stasera domenica 26 febbraio film su Italia 1

26 febbraio 2023 a

Red 2 è il titolo del film in programma stasera, domenica 26 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.15. Pellicola d'azione del 2013, produzione americana, regia di Dean Parisot. Nel cast Bruce Willis, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren, John Malkovich, Mary-Louise Parker, David Thewlis, Neal McDonough, Byung-hun Lee, Brian Cox e Paul Hopkins. Diamo uno sguardo alla trama. E' il sequel di Red. L'agente Cia in pensione Frank Moses finisce nuovamente nei guai. Stavolta a causa di un'arma nucleare scomparsa 25 anni prima e di cui non aveva mai sentito parlare. Si lancia in una caccia che lo porterà a scoprire il mistero dietro l'agognata arma.

