Lo show dei record stasera domenica 26 febbraio regolarmente in onda

Stasera su Canale 5 Lo show dei record 2023 andrà regolarmente in onda. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Gerry Scotti. Seconda puntata per la trasmissione sul Guinness World Records, giunta alla nona edizione. Uomini e donne provenienti da tutto il mondo tentano di battere strani record per entrare nel Guinness dei primati. Gerry Scotti è il conduttore ideale visto che lui stesso detiene un record: è stato il presentatore del maggior numero di puntate di Chi vuol essere milionario. Inizialmente si ipotizzava che Mediaset avrebbe cambiato il palinsesto per dar spazio alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Ma il ricordo dell'amato giornalista e presentatore è avvenuto già nel corso di Verissimo e di numerose altre trasmissioni precedenti e quindi per la serata la programmazione non ha subito modifiche. Domani, lunedì 27 febbraio, i funerali di Maurizio Costanzo saranno trasmessi in diretta sia da Rai 1 che da Canale 5. Le esequie saranno celebrate alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma.

