Stasera in tv domenica 26 febbraio su Rai 2 le fiction di azione

Anche stasera, domenica 26 febbraio, su Rai 2 appuntamento con le fiction di azione. Alle 21 in prima visione il nuovo episodio di Ncis Los Angeles, la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense. Nella puntata dal titolo Brucia la città la squadra deve indagare su un grande incendio doloso alla Global Service. L’artefice del disastro sembrerebbe un ricercato dall’Fbi. Ad affiancare gli investigatori c’è proprio una agente dell’Fbi, Summer Morehurst, con la quale Rountree ha avuto una storia. Subito dopo un episodio della stagione numero 13 di Blue Bloods, serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Dimostranti aggrediscono verbalmente Henry accusandolo di aver creato un’unità di polizia speciale, chiamata “Giocattoli Rotti” e che va oltre la legge. Frank protegge l’anziano padre a tutti i costi. Bugs chiede aiuto a Danny quando i Dead Twin gli chiedono di uccidere un membro di una gang rivale. Eddie indaga su un rapimento non rispettando gli ordini della McNichols.

