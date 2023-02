Resta con me stasera 26 febbraio su Rai 1. La trama

26 febbraio 2023 a

Resta con me. Stasera in tv, domenica 26 febbraio, su Rai 1 il secondo appuntamento con la nuova fiction di cui è protagonista Francesco Arca che veste i panni del vicequestore Alessandro Scudiero e che sembra l'erede de Le indagini di Lolita Lobosco. Vediamo cosa succede nella puntata di questa sera. Scudiero è impegnato in una nuova indagine. Una ragazza viene trovata cadavere dopo la festa di un addio al nubilato. Scudiero si occupa del caso con Salvatore Ciullo e Linda Fiore, suoi nuovi colleghi. Inizialmente c'è diffidenza, poi la squadra si mette al lavoro per incastrare il colpevole. Alessandro resta comunque concentrato sulla ricerca della Banda della lancia termica. Le doppie indagini lo distraggono sulla sua vita privata e gli sfugge che il piccolo Diego ha capito che Paola e l'assistente sociale stanno cercando una soluzione per lui e che potrebbe essere affidato a una nuova famiglia. Il bambino decide quindi di scappare proprio quando è sotto la custodia di Alessandro.

