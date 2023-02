Valentina Mastroianni e Cesare, il piccolo di 4 anni cieco per una malattia rara

26 febbraio 2023 a

a

a

Valentina Mastroianni e Cesare. Chi sono? Lei è una mamma di tre figli di cui lui è il più piccolo, appena 4 anni. Soffre di una malattia rara che lo ha reso cieco quando aveva appena diciotto mesi. Improvvisamente ha perso la vista, un trauma impensabile. Pian piano ha imparato a riappropriarsi del suo mondo, addirittura insegnando agli adulti un modo diverso di guardare le cose. Il piccolo riesce a giocare con i suoi fratelli, nonostante la cecità, e ha un carattere allegro e gioioso. La madre racconta il percorso difficile che ha dovuto affrontare: "Ha fatto un anno e mezzo di chemioterapia, poi è arrivato un secondo tumore che non rispondeva alla chemio che ora lui sta combattendo con un farmaco sperimentale". Per lei è stato importante un incontro fortuito con Bebe Vio che le ha detto: "Chi se ne frega della vista? L’importante è che se ne vada il tumore. Io ho un amico che fa delle cose pazzesche, campione del mondo di sci”. Il riferimento era a Daniele Cassioli, nato cieco e vincitore di 25 titoli mondiali. Lei si è rimboccata le maniche per cercare di aiutare il piccino. Oggi, domenica 26 febbraio, Valentina Mastroianni racconterà la storia nella puntata di Da noi ... a ruota libera. Intanto lo fa anche sui social nel profilo intitolato La storia di Cesare, per aiutare le famiglie costrette a vivere drammi simili. In tutta questa drammatica vicenda è fondamentale Joy, un cucciolo di labrador.

Marisa Laurito, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico e Valentina Mastroianni ospiti di Francesca Fialdini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.