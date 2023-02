Da noi a ruota libera, oggi domenica 26 febbraio su Rai 1: gli ospiti

26 febbraio 2023 a

a

a

Da noi... a ruota libera. Oggi in tv, domenica 26 febbraio, su Rai 1 torna il programma condotto da Francesca Fialdini. Ospiti di questa puntata saranno: Marisa Laurito, personaggio dai mille talenti, ripercorrerà la sua straordinaria carriera che l’ha vista protagonista di spettacoli, film e fiction, tra cui, recentemente, la fortunata “Mina Settembre 2”; Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico, entrambi nel cast di “Sei donne - Il mistero di Leila”, la fiction in onda su Rai1 dal 28 febbraio, parleranno non solo di questa nuova serie, ma anche dei titoli e dei lavori che li hanno visti protagonisti in questi anni e li hanno resi così amati dal pubblico. Infine, sarà presente in studio Valentina Mastroianni con suo figlio Cesare, 4 anni, che ha perso la vista a 18 mesi per una grave malattia, e l’inseparabile suo cucciolo di labrador Joy. Con video sui social, la mamma racconta la quotidianità del suo bambino attraverso un seguitissimo profilo intitolato “La storia di Cesare” diventato virale sul web grazie al messaggio positivo per altre mamme e famiglie che vivono situazioni simili.

La nuova star della musica italiana, Elodie dall'infanzia drammatica al successo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.