Domenica In, sms di Pierluigi Diaco: "Costanzo è stato il padre che non ho mai avuto. Vivrà in me per sempre"

Domenica In, emozione e commozione durante la puntata in ricordo di Maurizio Costanzo. Pierluigi Diaco ha inviato un sms toccante a Mara Venier, che lo ha letto in diretta. Il presentatore di Bella Mà ha scritto: “Ho conosciuto Maurizio a 15 anni, grazie al suo fedele Alberto Silvestri. Sognavo di fare il suo mestiere con la sua stessa curiosità e con la sua costante, irrefrenabile passione. In lui ho trovato il papà che non ho mai avuto, il maestro più paziente e premuroso, l’amico e il confidente più spiritoso”. "Mi ha insegnato - prosegue il messaggio - ad allenare la curiosità e la capacità di ascolto. Fino a due giorni prima della sua scomparsa, nelle poche ma divertenti conversazioni telefoniche dalla clinica, non ha mai smesso di prendermi in giro per come chiudevo gli occhi durante le canzoni a Bella Mà. Per me è stato tutto. Il mio impegno da oggi sarà onorarlo, mettendo a frutto i suoi insegnamenti. Vivrà nel mio cuore per sempre”.

