Maria De Filippi, c'è chi le chiede il selfie nella camera ardente di Maurizio Costanzo

Seconda giornata di visite nella camera ardente allestita per salutare Maurizio Costanzo, al Campidoglio di Roma. La moglie Maria De Filippi è arrivata intorno alle 12.30 e si è intrattenuta a lungo davanti al feretro. Ha stretto le mani alle persone arrivate per omaggiare il giornalista che le hanno voluto porgere le loro condoglianze. Alcune hanno chiesto il permesso di scattare dei selfie e lei non si è opposta. I funerali di Maurizio Costanzo si terranno nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio, alla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

