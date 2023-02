Massimo Cacciari, chi è. Il no al matrimonio, la carriera politica e la paura della vecchiaia

26 febbraio 2023 a

Filosofo, ex politico, opinionista, Massimo Cacciari stasera, domenica 26 febbraio, sarà ospite di Non è l'Arena su La7. Conosciamolo meglio. Nato a Venezia, docente della facoltà dell'Università vita salute san Raffaele, da lui fondata e di cui è prorettore vicario. Nato nel 1944, dopo la laurea è diventato professore di Estetica all'Istituto di Architettura di Venezia e ha collaborato alla fondazione di alcune riviste di filosofia. Ha pubblicato numerosi libri ed è stato insignito di due lauree honoris causa, Architettura a Genova e Scienze politiche a Bucarest. Nel 2005 è stato eletto sindaco di Venezia, ma al termine del suo mandato ha abbandonato la politica attiva. Figlio di un pediatre e di una casalinga, è stato anche deputato dal 1976 al 1983 ed eurodeputato. Non si è mai sposato e non ha avuto figli. Numerose le storie d'amore, ma è stato sempre molto riservato. Sul matrimonio ha detto che occorre “aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì, quando chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire ‘per sempre’? Vale anche per essere padre; infatti, non ho avuto figli”. Ha un complesso rapporto con la vecchiaia: "Detesto chi ne parla come di un sereno tramonto. Tremo all’idea che mi parta il cervello.

