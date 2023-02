Verissimo oggi ricorda Maurizio Costanzo: aneddoti e testimonianze

26 febbraio 2023 a

Verissimo presenta Ciao Maurizio. Sarà dedicata a Costanzo la puntata di oggi, domenica 26 febbraio, del talk show condotto da Silvia Toffanin. Numerosi e autorevoli gli ospiti che si racconteranno le loro esperienze con il giornalista e genio della televisione: Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D'Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria. Non mancheranno le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, intervistato dalla stessa Silvia Toffanin. Racconterà il suo legame personale e professionale con Maurizio Costanzo. Durante il programma i ricordi anche di Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa. Verrà inoltre riproposta un'intervista che Costanzo aveva rilasciato proprio a Verissimo l'8 gennaio scorso. Nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio, invece, Verissimo in collaborazione con il Tg5 presenta Ciao Maurizio. Lo speciale trasmetterà in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo.

