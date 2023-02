Chiara Francini, chi è il fidanzato? Il lungo amore con l'ex calciatore Frederick Lundqvist

26 febbraio 2023 a

Chiara Francini, chi è il compagno dell'attrice che è stata protagonista al recente Festival di Sanremo? Da diciotto anni è legata all'ex calciatore Frederick Lundqvist che ha indossato anche la maglia della nazionale svedese. Classe 1979 lei, 1976 lui. Dopo il ritiro dal mondo del calcio Lundqvist ha fondato un'impresa di servizi di sicurezza di cui è il titolare. E' estremamente riservato e quindi si conoscono pochi particolari della vita di coppia. Ogni tanto è stata Chiara a parlare del loro amore. In una intervista a Vanity Fair ha ammesso di essere perdutamente innamorata. Lo ha definito "un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire". La coppia fa la spola con la Svezia. Al momento i due non sembrano pensare al matrimonio. Non hanno figli. Nel 2021 si sono diffuse le voci di una possibile rottura. Lei è stata paparazzata con il videomaker Francesco Maddaloni, che però è un suo amico di vecchia data e non una nuova fiamma. Il fidanzato dell'attrice è ancora Frederick Lundqvist.

