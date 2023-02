Giorgio Assumma, chi è. L'amico intimo di Maurizio Costanzo: si conoscevano da cinquant'anni

26 febbraio 2023 a

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Giorgio Assumma, uno dei più grandi amici di Maurizio Costanzo. Ma chi è Assumma? Avvocato, 87 anni compiuti, era uno dei migliori amici del giornalista. Erano intimi da cinquant'anni e pranzavano insieme spesso. L'avvocato, inoltre, ogni mercoledì era in prima fila al teatro Parioli di Roma per il Maurizio Costanzo Show. Mancò una sola volta, nel 1993, per motivi di lavoro, e Costanzo fu vittima dell'attentato della mafia con la bomba di via Fauro. Soltanto per una fortunata coincidenza Cosa Nostra non riuscì a uccidere il giornalista: il cambio di auto all'ultimo momento. Costanzo ha sempre considerato Assumma un amico portafortuna. Giorgio Assumma è stato uno degli ultimi a vedere Maurizio Costanzo, in clinica. I due hanno parlato di lavoro, ma Costanzo ha chiesto anche "se c'era un dopo, cosa sarebbe successo e se avrebbe incontrato suo padre. Costanzo si sposò con Maria De Filippi nella villa di Giorgio Assumma (ex presidente della Siae). Ed è stato proprio Assumma a far conoscere, involontariamente, Maurizio e Maria De Filippi. Lei, legale dell'Associazione discografici. aveva chiesto per un convegno a Venezia la presenza di un personaggio dello spettacolo. Declinarono l'invito Pippo Baudo e Bruno Vespa. Fu proprio Assumma a chiamare Maurizio Costanzo.

