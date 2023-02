Linea Verde oggi visita la Campania. Le feste per Sant'Antonio Abate

26 febbraio 2023 a

Oggi, domenica 26 febbraio, su Rai 1 alle 12 classico appuntamento con Linea Verde. Il programma condotto da Peppone Calabrese e Beppe Convertini, oggi attraverserà la Campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate. A partire dal paese che prende il nome del santo, nella provincia di Napoli, le telecamere assisteranno ai riti che si svolgono in occasione della festa. Il giorno della festa si accende un grande falò come rito propiziatorio. Un fuoco che caccia i malefici dell’anno appena trascorso e vuole essere di buon augurio per quello nuovo.

Una festa cristiana che ha radici nel mondo contadino. Per questo è tanto sentita in molte parti d’Italia. Peppone, da Sant’Antonio Abate, si sposterà nella provincia di Caserta per conoscere le eccellenze alimentari di questo territorio. Visiterà un mercato itinerante a Prata Sannita ed entrerà in un allevamento della regina di questa terra: la bufala. Beppe Convertini, invece, attraverserà i Campi Flegrei, cercando di scoprire la storia più antica di questo tratto di costa mediterranea, tra le più affascinanti d’Italia.

Una storia che affonda le sue radici nel mondo greco e successivamente romano. Infatti, qui c’è la prima colonia ellenica, la celebre città di Cuma. Peppone e Beppe si rincontreranno a Macerata Campania, dove per la festa di Sant’Antonio Abate tutto il paese viene coinvolto nella preparazione di enormi carri, che sfilano per le vie del borgo, sopra i quali i bottari suonano uno strumento che richiama ancora al mondo contadino: appunto la botte dove veniva conservato il vino.

