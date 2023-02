Non è l'Arena e la mafia: altre rivelazioni sull'arresto di Messina Denaro. E Mentana ricorda Costanzo

26 febbraio 2023 a

Non è l'Arena e la mafia. Anche stasera, domenica 26 febbraio, il programma condotto da Massimo Giletti su La7 dalle 21.15, torna sull'arresto di Matteo Messina Denaro e ancora una volta le anticipazioni promettono importanti rivelazioni sconvolgenti. Ovviamente non solo Cosa Nostra nel talk domenicale della televisione di Cairo. Sarà ricordato Maurizio Costanzo, anche lui giornalista sempre in prima fila contro la mafia. A farlo sarà Enrico Mentana, direttore del TgLa7, insieme ad altri ospiti. In puntata, inoltre, un'intervista a 360 gradi a Massimo Cacciari, filosofo e già impegnato in politica. Risponderà alle domande di Giletti sulla situazione politica italiana e sull'attualità, intervenendo anche sulla crisi internazionale.

