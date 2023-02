Gilles Rocca, flirt con Bianca Guaccero? La smentita: "Io non c'entro niente"

25 febbraio 2023 a

Gilles Rocca protagonista in tv Tale e quale Sanremo, lo speciale sul Festival della canzone italiana del varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. L'ex calciatore e ora attore si sta cimentando nuovamente nel format ormai caro alla rete pubblica dopo aver vinto anche Ballando con le stelle (nel 2020, in coppia con Lucrezia Lando) e L'Isola dei Famosi (2021).

Romano, 40 anni, Rocca che deve il nome Gilles alla passione dei genitori per il campionissimo Villeneuve della F1, sin da piccolo sognava di diventare un calciatore. Sogno diventato realtà ma che è durato poco: quattro stagioni nel settore giovanile della Lazio, poi il Cervia in Serie D. Poi a 21 anni un brutto infortunio e la scelta di ritirarsi e dedicarsi allo spettacolo. Con l'azienda di famiglia - che si occupa di noleggio e assistenza di strumenti musicali - ha fiancheggiato il padre in diciannove edizioni del Festival di Sanremo. Era tra l'altro nel dietro le quinte dell'Ariston nel 2020 quando Bugo abbandonò il palco dopo il cambio del testo della canzone da parte di Morgan.

Da attore ha iniziato con un ruolo nella fiction Carabinieri, ha partecipato a Don Matteo, Distretto di Polizia, I Cesaroni, Le tre rose di Eva, Nero a metà. Al cinema ha recitato in Tre tocchi e Natale a Londra. Ha poi vinto il Premio “Massimo Troisi” alla regia e con Tulipani di seta nera. Ha diretto molti cortometraggi e tra i più importanti c’è Metamorfosi dov’è stato sia regista che attore. Nella vita privata Gilles è stato fidanzato con Miriam Galanti - attrice nota per essere stata la protagonista del film Scarlett - per ben 14 anni. Negli ultimi giorni il gossip aveva raccontato di un flirt segreto tra Rocca e Bianca Guaccero, ma l'attrice e conduttrice pugliese, anche lei impegnata in Tale e quale Sanremo, ha smentito sui social: "Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli, ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c’entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo".

