Maurizio Costanzo, chi sono i figli: Camilla, Saverio e Gabriele adottato con Maria De Filippi

Maria De Filippi, conduttrice tv e moglie di Maurizio Costanzo, è arrivata alla camera ardente allestita per il marito nella sala della Protomoteca, in Campidoglio. Occhiali scuri, abiti neri, De Filippi, accompagnata da Gabriele, il figlio adottato con Costanzo, è stata accolta dall'assessore capitolino Alessandro Onorato e si è seduta sulla prima fila di sedie posizionate davanti al feretro.

Ma chi è Gabriele? Nato nel 1992, ha 31 anni ed è il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che lo accolsero nella loro famiglia nel 2002 quando aveva appena 10 anni. "Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele - raccontava la De Filippi - lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?". Un lungo periodo di conoscenza tra lei e suo figlio: all’inizio lui non l’aveva accolta bene, poi trascorse 10 giorni a casa De Filippi-Costanzo per le vacanze di Natale e tutto è cambiato. Non si sa nulla dei genitori biologici di Gabriele. Il ragazzo fu lasciato in orfanotrofio quando era appena neonato e non si hanno tracce in merito alle sue origini. Autore dei programmi di maggior successo di Maria De Filippi, lavora per la Fascino nella redazione di Uomini e Donne. Nel 2021 ha fondato una casa discografica e ha scritturato nello stesso anno Luigi Strangis e Alex, provenienti dal talent show Amici.

Gli altri figli di Costanzo sono Camilla e Saverio, nati da Flaminia Morandi, coniuge di Costanzo dal 1973 al 1984. Anche i due primigeniti hanno deciso di ripercorrere in qualche modo le orme del padre lavorando nel campo artistico, tra grande e piccolo schermo. Nata nel 1973, Camilla è una apprezzata sceneggiatrice Rai. Tanti i lavori firmati per la televisione di Stato, un grande orgoglio per il padre Maurizio: "Riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri", le sue parole in una recente intervista.

