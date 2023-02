Maurizio Costanzo, camera ardente: Fiorello, Mara Venier e Diaco stravolto, "dolore indicibile"

25 febbraio 2023 a

Tanti volti della tv stanno partecipando al lutto di Maria De Filippi per la morte di Maurizio Costanzo. La camera ardente è stata allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Oltre a Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, sono giunti in Campidoglio l’attrice Manuela Aureli, Paola Saluzzi, Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea. Quest’ultimo è entrato con una rosa in mano che ha deposto accanto al feretro.

Entrando da un ingresso laterale, anche Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna. Lo showman siciliano ha sostato in raccoglimento davanti al feretro, poggiando le mani sulla bara e si è poi intrattenuto con i familiari per le condoglianze. Particolarmente scosso Pierluigi Diaco, accompagnato da Mara Venier: "È un dolore indicibile, l’ho conosciuto quando avevo 15 anni" ha detto in lacrime all’uscita della camera ardente. "Ha unito in matrimonio me ed Alessio", ha ricordato "ed è stato tutto: il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà", ha concluso.

