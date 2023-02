Francesca Reggiani, il piccolo miracolo e il matrimonio misterioso

25 febbraio 2023 a

Francesca Reggiani ospite di Verissimo. Da martedì 28 febbraio sarà a teatro con Questioni di prestigio. Nel corso della sua presenza in studio sicuramente parlerà - oltre che del prossimo impegno teatrale - anche della carriera e della vita privata. L'attrice ha calcato palchi prestigiosi e recitato su set di lungometraggi per il grande schermo, dal dramma alla commedia, che sono rimasti nel cuore di moltissimi spettatori.

Francesca, oltre tremila follower su Instagram, ha portato in scena sia in tv che a teatro le sue mille imitazioni: da Sophia Loren a Federica Sciarelli passando per Patty Pravo e Giorgia Meloni. Diplomata presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, la sua carriera è fin da subito in costante ascesa. Negli ultimi anni, ha portato a teatro diversi spettacoli, generalmente monologhi, da lei scritti e interpretati tra cui Tutto quello che le donne non dicono e Cinquanta sfumature di Francesca Reggiani.

Romana, 63 anni, Reggiani è molto riservata e gelosa della propria privacy, l’attrice e imitatrice romana non ha mai voluto portare la sua vita privata sotto ai riflettori. Nonostante questo si conosce che sarebbe stata sposata in passato e che il matrimonio avrebbe avuto una durata di sette anni. I dettagli sull’identità dell'ex marito non sono pubblici. L'attrice ha una figlia, nata dal matrimonio misterioso. La ragazza si chiama Enrica Accascina e l’attrice l’ha più volta definita “un piccolo miracolo” essendo venuta al mondo dopo tre precedenti interruzioni di gravidanza. Nel 2018 Enrica si è laureata e la madre l’ha festeggiata insieme ai suoi follower con un post su Instagram che le ritrae insieme, piene di orgoglio per il traguardo raggiunto.

