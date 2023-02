C'è posta per te, perché non va in onda: al suo posto speciale su Maurizio Costanzo dal titolo In ordine alfabetico '99 – Gassman, Sordi, Vitti

25 febbraio 2023 a

Stasera in tv cambia la programmazione di Canale5. La trasmissione C'è posta per te di Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo morto venerdì, non andrà in onda. Al suo posto ci sarà uno speciale sul giornalista e conduttore dal titolo In ordine alfabetico ’99 – Gassman, Sordi, Vitti (dalle ore 21,30).

Addio Maurizio Costanzo, aveva 84 anni. Una vita di successi

Si tratta di una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show - andata in onda più di venti anni fa - in cui i tre mostri sacri del cinema e dello spettacolo italiano si raccontarono per la prima volta sullo stesso palco intervistati da Costanzo insieme a Enrico Mentana.

Morte Maurizio Costanzo arrivata a sorpresa, gli ultimi giorni in ospedale secondo Dagospia

