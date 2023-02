Franco Nero, la relazione con Vanessa Redgrave sposata poi in gran segreto. Tre figli e quel flirt con una suora

25 febbraio 2023 a

Franco Nero per la prima volta ospite di Verissimo. L'attore sarà nelle sale cinematografiche dal 2 marzo con il film L’uomo che disegnò Dio, di cui è anche regista.

Franco Nero: "Vorrei realizzare un sequel di Django". Nell'ultimo film anche Kevin Spacey

All'anagrafe Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, originario di San Prospero Parmense (Parma), ha 81 anni. Fin dagli inizi della sua carriera Nero ha incarnato "una bellezza maschile molto americana" segnalandosi infatti per l'interpretazione di Abele in La Bibbia (1965) di John Huston, cui seguirà la notorietà definitiva raggiunta con Un tranquillo posto di campagna (1968) girato in coppia con Vanessa Redgrave. Di lui Sergio Corbucci, maestro dello spaghetti western, disse "Ford aveva John Wayne, Leone aveva Clint Eastwood, io ho Franco Nero". Del genere fu un grande interprete e Django (1966) divenne una pellicola cult. Successivamente ha interpretato numerosi film appartenenti al filone del giallo politico italiano (Il delitto Matteotti, 1973; Marcia trionfale, 1976). Tra i suoi migliori film Il giovane Toscanini (1988) di Franco Zeffirelli, Diceria dell'untore (1990) di Beppe Cino, Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati, Jonathan degli orsi (1994) che ha anche sceneggiato e prodotto. Ha debuttato nella regia con Forever Blues (2005). All'attività cinematografica affianca una notevole produzione televisiva che lo vede protagonista in decine di miniserie e fiction.

Celebre la sua relazione sentimentale con l'attrice Vanessa Redgrave conosciuta nel 1967 sul set del film Camelot. I due hanno un figlio, Carlo Gabriel Nero, nato a Londra nel 16 settembre 1969, ma il legame durò poco — nonostante abbiano recitato in coppia in diversi film — e i due si separarono poco dopo la sua nascita. Nel 1983 ebbe un secondo figlio, Frank Sparanero, che verrà riconosciuto solo molti anni dopo, nato a Roma, che ha esordito come attore con Pupi Avati nel 1996 con il film Festival. Nel 1987 nasce terzo figlio, Francesco Sparanero, concepito con l'afrocolombiana Mauricia Mena. Negli anni Duemila Redgrave e Nero si ritrovarono dopo tanti anni e sposandosi in gran segreto il 31 dicembre 2006. In una intervista al Corriere della Sera disse: "Da ragazzo mi innamoravo spesso e tante ricambiavano, questo mi dava sicurezza. Una volta ho anche avuto un flirt con una suora che mi assisteva in un periodo di degenza in ospedale".

