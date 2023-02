Maurizio Costanzo, come è morto: l'operazione al colon, la sorpresa di Maria De Filippi e l'ultima visita ricevuta

25 febbraio 2023 a

La morte di Maurizo Costanzo è arrivata a sorpresa, soprattutto per Maria De Filippi, ultima delle quattro mogli avute dal giornalista e conduttore, sposata nel 1995. Ricoverato per un piccolo intervento, "un problemino fastidioso ma niente di grave", Costanzo è spirato nella giornata di venerdì nella clinica Paideia di Roma dove era ricoverato dopo "l'operazione al colon per far fuori alcuni polipi" scrive Dagospia. Poi - il racconto è sempre del sito di Roberto D'Agostino - "il sistema immunitario di Costanzo ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite".

De Filippi non si aspettava un tracollo della situazione, non c’erano avvisaglie.Lo andava a trovare mattina e sera, poi come sempre al lavoro, a registrare Amici. Una routine normale ed eccezionale li legava ogni giorno da 33 anni. La cena insieme, sempre, ma anche le vacanze (tranne in montagna a sciare, andava solo lei), una convivenza quasi simbiotica che il Covid aveva cementato ancor di più. Con il tempo lei era diventata il suo sergente di ferro - come scherzavano tra loro - controllava dieta e salute, centellinava cibi e dolci.

Costanzo fino all’ultimo non ha mai smesso di lavorare: anche il sabato era sempre presente in ufficio e il giorno che più detestava era la domenica. Preparava il suo salotto-show per Canale5 e le sue trasmissioni radio, più le varie rubriche sui giornali. I suoi ultimi futuri progetti riguardavano la sceneggiatura di un film e l’organizzazione di una scuola di televisione per autori e tecnici. Tra gli ultimi a visitarlo, quattro giorni fa, il suo avvocato e amico da 50 anni, Giorgio Assumma, compagno di vita e di pasto.

