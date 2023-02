Buongiorno Mamma stasera non va in onda: speciale dedicato a Maurizio Costanzo

24 febbraio 2023 a

Stasera in tv, venerdì 24 febbraio, su Canale 5 non andrà in onda la fiction Buongiorno Mamma 2. Sarà sostituita da uno Speciale Matrix su Maurizio Costanzo, realizzato in collaborazione con il Tg5. Il titolo è "Costanzo l’uomo che ha cambiato la tv". La morte di Costanzo ha letteralmente stravolto i palinsesti di tutte le reti. Mediaset ha interrotto la programmazione di Uomini e donne. Rai 2 non ha mandato in onda la nuova puntata di BellaMà, sostituita da una vecchia intervista di Pierluigi Diaco allo stesso Maurizio Costanzo. Ampio spazio anche nei talk show Oggi è un altro giorno e La vita in diretta. L'aria che tira, condotto da Myrta Merlino, ha annunciato la scomparsa in diretta.

Addio Maurizio Costanzo, aveva 84 anni. Una vita di successi

