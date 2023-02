Morto Maurizio Costanzo, l'inventore dei talk show italiani. Una vita di successi

24 febbraio 2023 a

E' morto Maurizio Costanzo. Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore, paroliere, vero e proprio fenomeno nello scoprire talenti del mondo dello spettacolo e non solo. Aveva 84 anni. Nato a Roma il 28 agosto 1938, ad appena 18 anni aveva iniziato la carriera da cronista di Paese Sera. Nel 1963 l'esordio come autore telefonico a Radio Rai e nel 1966 coautore della splendida canzone Se Telefonando, scritta con Ghigo De Chiara, musica di Ennio Moricone, cantata da Mina. Dalla seconda metà degli anni Settanta è stato idatore e conduttore di diversi spettacoli improntati su un genere tutto nuovo per l'epoca: il talk show. Da Bontà Loro ad Acquario, da Grand'Italia all'incredibile Maurizio Costanzo Show, fino a Buona Domenica.

Maurizio Costanzo, amico di Giovanni Falcone, si è sempre impegnato nella lotta alla mafia. Storica la maratona Rai-Fininvest con dopo l'omicidio di Libero Grassi. Memorabile la scena in cui Costanzo bruciò in diretta una maglietta con scritto “Mafia made in Italy”. Proprio questo suo impegno sembra essere la causa, il 14 maggio 1993, di un attentato: una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplose a Roma in via Ruggero Fauro (vicino al Teatro Parioli). Al momento dell’esplosione erano in transito due autovetture: una Mercedes blu, presa a nolo la mattina stessa, condotta da Stefano Degni, su cui sedevano Maurizio Costanzo (di ritorno dalle registrazioni del Costanzo Show) e la sua compagna Maria De Filippi e, a brevissima distanza, una Lancia Thema con a bordo le guardie del corpo. Per fortuna non ci furono vittime.

Centinaia i messaggi di cordoglio. Per tutti quello di Giorgia Meloni, presidente del consiglio dei Ministri: “Ci lascia Maurizio Costanzo: un’icona del giornalismo e della televisione italiana, che ha saputo raccontare anni difficili della nostra Nazione con coraggio e professionalità”. E’ il suo messaggio diffuso sui social. “Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero sentito a sua moglie Maria e a tutti i suoi cari. Buon viaggio Maurizio”. La camera ardente sarà allestita domani, 25 febbraio, in Campidoglio a Roma. I funerali si svolgeranno invece lunedì 27 febbraio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Costanzo lascia la moglie Maria De Filippi, il figlio adottivo Gabriele Costanzo, Camilla e Saverio, nati dal matrimonio con Flaminia Morandi, sua seconda moglie. Prima era stato sposato con Lori Sammartino. La terza moglie è stata Marta Flavi, poi Maria.

