Ncis, stasera in tv venerdì 24 febbraio su Rai 2. Anticipazioni e trama

Stasera in tv, venerdì 24 febbraio, su Rai 2 il sesto episodio della ventesima stagione di Ncis che sarà eguito da Ncis Hawaii. Azione e suspence in prima visione assoluta. La fction racconta dell’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni. In “Guerriera”, Kasie viene segretamente incaricata dalla Dcis di indagare su una presunta talpa all’interno dell’Ncis.

Nel frattempo, l’agente Otis Khatri viene ucciso a casa di una collega. Inizialmente la squadra sospetta che l’agente assassinato sia la talpa che utilizzava i server dell’Ncis per organizzare truffe ai danni di grosse aziende, alle quali poi chiedeva riscatti milionari dopo averle hackerate. Ma le cose non sono così. Nel cast Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover e David McCallum.

La puntata è seguita da quella della seconda stagione di Ncis Hawaii - spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico - la prima visione assoluta di “Alta marea”, in cui un caporale della Marina muore all’improvviso dopo aver messo i piedi in una pozza di alta marea. Dalle prime indagini risulta che è entrato in contatto con una droga letale, il fentanil, contenuta in un sacchetto ritrovato nella stessa pozza. Intanto, Tennant è alle prese con Alex, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico e partire per l’Europa con la sua fidanzata. Mentre Ernie, che ha ricevuto in eredità una casa dal padre, rivela a Lucy qualcosa del suo passato.

