L'arte della guerra, stasera in tv venerdì 24 febbraio

L'arte della guerra. A un anno dall'invasione russa in Ucraina, stasera in tv, venerdì 24 febbraio, Rai 3 propone un documentario di Tiziana Lupi e Marco Spagnoli, con anteprima di Lucia Annunziata. Il documentario è prodotto da Art Film Kairos in collaborazione con Rai Documentari e girato tra Italia e Ucraina. E' stato seguito il lavoro di chi, all’indomani dello scoppio della guerra, si è subito adoperato, a rischio anche della propria vita, per la messa in sicurezza delle opere d’arte e ha provato a capire perché, in caso di guerra, distruggere e depredare le opere d’arte sia uno dei primi obiettivi degli eserciti invasori nel tentativo di eliminare la cultura di una nazione per annullarne la memoria e annichilirne l’essenza.

Il racconto offre anche uno sguardo al profondo rapporto artistico tra l’Italia e l’Ucraina e il resto d’Europa. Non solo: tornando indietro agli anni della Seconda guerra mondiale, si narra come di anche gli italiani abbiano dovuto difendere il proprio sconfinato patrimonio artistico e di come abbiano imparato a farlo, conquistando una vera e propria leadership nel settore che oggi stanno mettendo al servizio del popolo ucraino. “In un mondo e in un tempo in cui la guerra è entrata drammaticamente nelle nostre vite con il conflitto in Ucraina - dice Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari - raccontare chi si adopera per mettere in sicurezza le opere d’arte minacciate dalla guerra è un’importante testimonianza che la Rai offre al pubblico televisivo".

A guidare lo spettatore in questo percorso è l’attrice italo-ucraina Anna Safroncik, con le testimonianze di Edith Gabrielli, direttrice del Vittoriano di Roma e di Palazzo Venezia; Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino; Micol Forti, direttrice della Collezione d'Arte Contemporanea dei Musei Vaticani; Paolo Coen, storico dell’arte e docente alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università di Teramo; Chiara Tomaini, restauratrice che insieme ad alcuni colleghi ucraini ospiti al Museo Egizio, sta lavorando per salvare la storia e la memoria del Paese tramite Chief Onlus; Teresa Calvano, storica dell’arte. In Ucraina sono state raccolte le testimonianze, tra gli altri, di Nadiya Biriyk, direttrice del museo di Ivankiv, e di Volodymyr Sheiko, Direttore Generale dell’Ukrainian Institute.

