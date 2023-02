Oggi è un altro giorno, venerdì 24 febbraio. Gli ospiti di Serena Bortone

24 febbraio 2023 a

a

a

Anche oggi, venerdì 24 febbraio, Serena Bortone e i suoi ospiti sono protagonisti del primo pomeriggio di Rai 1. Come sempre infatti, dalle ore 14 sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, va in onda il programma Oggi è un altro giorno. Personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica, raccontano i momenti più importanti della loro vita. Non mancano musica, ironia, gossip e ricordi di artisti che purtroppo non ci sono più. Gli ospiti non sono stati ancora ufficializzati.

Nuovo amore per Monica Bellucci: è il regista Tim Burton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.