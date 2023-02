The voice senior, stasera in tv venerdì 24 febbraio. E' tempo di semifinale

24 febbraio 2023 a

E' tempo di semifinali per The voice senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che porta sul palco le più belle voci over 60 del Paese. Stasera in tv appuntamento a partire dalle ore 21.25. Terminate tutte le “audizioni al buio” tipiche del programma, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo “Knock Out”, la semifinale. Soltanto tre componenti di ogni squadra potranno accedere alla finalissima di venerdì 3 marzo. I giurati Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e I Ricchi e Poveri hanno dovuto ridurre a sei il numero dei componenti delle loro squadre e ora sono chiamati a scendere ulteriormente fino a decretare i tre finalisti che saranno poi giudicati dal pubblico da casa con il televoto. Stasera, dunque, caccia a un posto in semifinale.

