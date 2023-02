Che Dio ci aiuti, stasera giovedì 23 febbraio su Rai 1. La trama

23 febbraio 2023 a

Su Rai 1, stasera giovedì 23 febbraio, nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 7. Altre due puntate sulle vicende del convento Angeli Custodi. L'assenza di suor Angela continua a farsi sentire e Azzurra non sembra riuscire a colmare il vuoto. Nella seconda puntata di questa sera, irromperà sulla scena anche Orietta Berti che ovviamente porterà un po' di scompiglio, in particolare ad andare in crisi sarà Emiliano. La prima puntata si intitola Fratelli e Sorelle. Emiliana e Sara si sono allontanati e le cose non vanno bene nemmeno a Ludovica e Cate. Emiliano, tra l'altro, è anche accusato di aver compromesso un trial farmaceutico. Toccherà ad Azzurra aiutarlo. La seconda puntata è Il mio angelo, Ultimatum di suor Teresa ad Azzurra: altre 48 ore poi chiamerà gli assistenti sociali per la nuova famiglia di Elia. Emiliano incontra Orietta Berti, ad Assisi per un concerto. Soffre di attacchi di ansia e per questo ha chiamato lo psicologo. I messaggi tra l'artista ed Emiliano finiscono per ingelosire Sara.

