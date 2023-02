Il giustiziere della notte, film stasera in tv giovedì 23 febbraio su Rai 2. La trama

23 febbraio 2023 a

Film stasera in tv, giovedì 23 febbraio, su Rai 2: Il giustiziere della notte. Azione e vendetta nel remake di un grande classico, proposto per la prima serata televisiva. Il giustiziere della versione del 2018 è interpretato da Bruce Willis che veste i panni che nel 1974 aveva indossato Charles Bronson. Siamo a Chicago, la città dei grandi film di gangster, che nei nostri anni è afflitta da una violenza molto accesa e scabrosa: il dottor Kersey lavora in un pronto soccorso ed è a contatto quotidiano con le vittime della criminalità urbana. Un giorno però sono sua moglie e sua figlia a essere aggredite dentro casa, in un quartiere residenziale della città: la polizia non riesce a tenere il passo con i troppi crimini che affliggono Chicago, e Kersey decide di farsi giustizia da solo.

