PiazzaPulita, stasera in tv giovedì 23 febbraio sul La7. Gli ospiti

Stasera in tv, giovedì 23 febbraio, su La7 nuovo appuntamento con PiazzaPulita, il talk condotto da Corrado Formigli. Al centro della puntata le principali notizie di attualità, a partire dalla crisi internazionale tra Russia e Ucraina. C'è ancora la possibilità di evitare una guerra globale? Gli ospiti si confronteranno su questo ed ovviamente su altri temi. In studio e in collegamento: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa assassinata Anna Politkovskaja; i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Paolo Giordano, Alberto Negri, David Parenzo e Andrea Sceresini; la professoressa ordinaria di Filosofia Teoretica all’Università La Sapienza di Roma, Donatella Di Cesare; l’ex consigliere di Putin, Sergej Markov; l’analista e direttore di Domino, Dario Fabbri e il politologo Vittorio Emanuele Parsi. Stefano Massini proporrà uno dei suoi racconti.

