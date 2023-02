Masih Alinejad, chi è. La giornalista che lotta contro la Repubblica islamica dell'Iran

23 febbraio 2023 a

Masih Alinejad, giornalista e attivista iraniana, naturalizzata statunitense, è una delle voci contro la dittatura della Repubblica islamica in Iran. I suoi articoli l'hanno fatta diventare bersaglio di attacchi e minacce di morte. E' stata costretta a fuggire negli Stati Uniti dove vive sotto protezione. Nata a Ghomi nel settembre 1976, ha iniziato a lavorare come giornalista nel 2001. I suoi articoli hanno subito creato polemiche e dibattiti nel mondo della politica e non solo. Verso di lei e la sua famiglia sono scattati atti persecutori. Pare che i servizi segreti siano riusciti a sventare il suo rapimento. Nel 2014 ha fondato la pagina My Stealthy Freedom, dove ha invitato le donne iraniane a pubblicare le loro foto senza hijab. Ha subito ottenuto un enorme successo. Nel 2022 è stato pubblicato il docufilm ispirato alla sua storia ed ha scritto un libro, diventando una delle attiviste femministe più famose del mondo. Vive in esilio a New York dove continua a battersi contro la dittatura. E' sposata con Kambiz Foroohar e proprio grazie a lui ha scelto un fiore per rappresentare la sua protesta: “Mio marito aveva perso l’anello di fidanzamento, per rimediare mi ha regalato un fiore. Per me è il simbolo dell’amore e della mia rivoluzione pacifica. Il regime ha le armi, le esecuzioni, la prigione”. Ha un figlio, Pouyan Lofti. Si dichiara musulmana ma è contraria all’hijab, indossa tra i capelli sempre un fiore come segno di lotta; è molto attiva su Instagram. Nel 1994 è stata arrestata per aver realizzato volantini contro il governo. Il suo sogno è quello di riabbracciare la famiglia, rimasta in Iran.

